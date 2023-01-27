Рената Литвинова призналась, что до сих пор тесно связана с Россией после эмиграции из-за СВО

Актриса театра и кино Рената Литвинова уехала из России после начала СВО на Украине. Артистка вместе с близкой подругой певицей Земфирой обосновалась в Париже, где продолжает работать в театре.

В Telegram-канале "Не Малахов" появился фрагмент интервью Литвиновой, в котором она рассказывает о том, что в России у неё остались друзья и престарелая мама. Актриса заявила, что всё ёще тесно связанна с Россией.

"У меня там живет мама. Она достаточно взрослая. И, конечно, там есть очень много людей, которых я люблю. Которых я уважаю. Которые не могут уехать", — сказала Литвинова.

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