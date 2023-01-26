Алла Пугачёва рассказала, что избавилась от всей российской недвижимости.
Примадонна ответила на вопрос о предложении депутатов РФ конфисковывать имущество уехавших из России граждан.
Народная артистка СССР заверила, что не имеет больше недвижимости на родине: ни квартир, ни домов, ни замков
До этого активно распространялись слухи о том, что особняк Пугачёвой в деревне Грязь был продан новому владельцу. Предложение приобрести особняк звёздной пары выдвигал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.
Ранее юморист Максим Галкин* пошутил о личной жизни с Аллой Пугачёвой.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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