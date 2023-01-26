Пугачёва из Израиля заверила, что в России у неё больше нет ни квартир, ни домов, ни замков

Алла Пугачёва рассказала, что избавилась от всей российской недвижимости.

Примадонна ответила на вопрос о предложении депутатов РФ конфисковывать имущество уехавших из России граждан.

Народная артистка СССР заверила, что не имеет больше недвижимости на родине: ни квартир, ни домов, ни замков

До этого активно распространялись слухи о том, что особняк Пугачёвой в деревне Грязь был продан новому владельцу. Предложение приобрести особняк звёздной пары выдвигал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

Ранее юморист Максим Галкин* пошутил о личной жизни с Аллой Пугачёвой.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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