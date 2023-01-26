МК: актриса Наталья Фатеева заявила, что Пугачёва несчастлива в Израиле

Звезда советского кино Наталья Фатеева заявила о том, что Алла Пугачёва несчастлива в Израиле. Певица с семьёй эмигрировала за границу после начала СВО на Украине.

По словам Фатеевой, Примадонна не ошиблась с выбором нового места жительства, потому что в Израиле более благоприятный климат и развита медицина. Артистка объяснила, что Пугачёва несчастлива в Израиле, как была бы и несчастлива в России.

"Где вы видели, чтобы люди были счастливыми? Люди вообще счастливыми никогда не бывают. Алла же — человек, значит, она не исключение", — сказала Фатеева в интервью "МК".

Актриса не стала осуждать поступки Аллы Борисовны и подчеркнула, что каждый человек вправе выбирать, где ему жить.

"Это её личное дело: возвращаться или нет. Поклонники примут любое её решение", — подытожила актриса.

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