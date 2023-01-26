Екатерина Терешкович призналась, что рада внезапной смерти шоумена Гогена Солнцева

Жена Гогена Солнцева Полина заявила о смерти шоумена.

По словам девушки, причиной внезапной кончины Солнцева могли стать последствия тяжёлой травмы головы после неудачного падения.

"Мне позвонили и сказали, что Гогена больше нет. Никак не могу найти паспорт — без него тело не отдадут. В его театре всё уже разграблено, раскиданы вещи. Не знаю, как я теперь буду одна?!" — заявила Полина в соцсетях.

Жена Гогена также отметила, что пока не может решить — кремировать или хоронить тело мужа.

Экс-супруга скандального шоумена Екатерина Терешкович, которая по совместительству является матерью его нынешней избранницы, со скепсисом отнеслась к новости о смерти зятя и бывшего любовника.

Она подчеркнула, что такие, как Солнцев живут до 100 лет.

"Но если он подох, то туда ему и дорога. Счастлива, что земля наконец от него избавилась", — цитирует Терешкович издание StarHit.

Брак Гогена и Екатерины, которая старше его на 26 лет, продлился недолго, однако успел запомниться общественности чередой скандалов и взаимных упрёков в рамках различных телешоу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.