Актёр Станислав Садальский обвинил в своей болезни, которая привела его на больничную койку в реанимации, Татьяну Кравченко и Марка Варшавера.
Садальский рассказал, что прибыл из реанимации Боткинской больницы, где его "залатали".
Он поведал, как узнал о проделках виновников своих злоключений. Актёр заявил, что, по словам ясновидящей, болезнь навлекли на него "двое толстых людей". Недоброжелатели якобы смастерили куклу Вуду с его именем и искололи её иголками.
"Всё зло от них!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уточнил информацию у ясновидящей.
"Я сразу понял о ком она, но не поверил и потребовал назвать имена. "Варшавер и Кравченко из Ленкома"! — прошептала она и исчезла, оставив после себя шлейф валокордина", — рассказал невероятную историю артист, заверив, что спектакли с его участием обязательно состоятся.
Ранее сообщалось, что Садальского госпитализировали с кровотечением.
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