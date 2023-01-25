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Садальский заявил, что попал в реанимацию по вине Кравченко и Варшавера: "Всё зло от них!"

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский обвинил в своей болезни, которая привела его на больничную койку в реанимации, Татьяну Кравченко и Марка Варшавера.

Садальский заявил, что попал в реанимацию по вине Кравченко и Варшавера: "Всё зло от них!"

Садальский рассказал, что прибыл из реанимации Боткинской больницы, где его "залатали".

Он поведал, как узнал о проделках виновников своих злоключений. Актёр заявил, что, по словам ясновидящей, болезнь навлекли на него "двое толстых людей". Недоброжелатели якобы смастерили куклу Вуду с его именем и искололи её иголками.

"Всё зло от них!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уточнил информацию у ясновидящей.

"Я сразу понял о ком она, но не поверил и потребовал назвать имена. "Варшавер и Кравченко из Ленкома"! — прошептала она и исчезла, оставив после себя шлейф валокордина", — рассказал невероятную историю артист, заверив, что спектакли с его участием обязательно состоятся.

Ранее сообщалось, что Садальского госпитализировали с кровотечением.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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