Иван Ургант отменил ближайший концерт в Москве: Артист призвал не поддаваться панике

Гриша Ургант (сценический псевдоним Ивана Урганта в качестве музыканта) объявил об отмене своего концерта в Москве.

Концерт Гриши Урганта, который был запланирован на 2 февраля на одной из площадок дизайн-завода "Флакон", был отменён. Об этом артист сообщил на своей странице в соцсети.

"Концерт 2.02 отменён. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поётся в песне: "Мне не понять, и тебе не понять этого движения…", — цитирует сообщение от имени Гриши Урганта РБК.

Также артист призвал своих поклонников "не поддаваться панике" и ожидать следующего концерта.

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