Собчак проиграла Волочковой в битве купальников в купеле: "Без шпагата не то"

Журналистка и ведущая Ксения Собчак поделилась фотографией со своего отдыха на Алтае, которая вызвала бурную реакцию в комментариях.

Ксения Собчак

В своём Telegram-канале Собчак рассказала, что сейчас находится на Алтае. Также знаменитость поделилась фото с отдыха, на котором она в заснеженном лесу позирует в купальнике в купеле, держа в руках еловые ветки.

Данное фото напомнило подписчикам балерину Анастасию Волочкову, которая любит позировать в купальнике в бане и купелях. Некоторые из пользователей соцсети сравнили журналистку с известной балериной.

"Раскрыли внутреннюю Волочкову?", "Волочкова отдыхает", "Без шпагата не то", — написали подписчики.

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