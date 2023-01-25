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Собчак проиграла Волочковой в битве купальников в купеле: "Без шпагата не то"

Шоу-бизнес

Журналистка и ведущая Ксения Собчак поделилась фотографией со своего отдыха на Алтае, которая вызвала бурную реакцию в комментариях. 

Ксения Собчак
Ксения Собчак

В своём Telegram-канале Собчак рассказала, что сейчас находится на Алтае. Также знаменитость поделилась фото с отдыха, на котором она в заснеженном лесу позирует в купальнике в купеле, держа в руках еловые ветки.

Данное фото напомнило подписчикам балерину Анастасию Волочкову, которая любит позировать в купальнике в бане и купелях. Некоторые из пользователей соцсети сравнили журналистку с известной балериной.

"Раскрыли внутреннюю Волочкову?", "Волочкова отдыхает", "Без шпагата не то", — написали подписчики.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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