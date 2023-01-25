Журналистка и ведущая Ксения Собчак поделилась фотографией со своего отдыха на Алтае, которая вызвала бурную реакцию в комментариях.
В своём Telegram-канале Собчак рассказала, что сейчас находится на Алтае. Также знаменитость поделилась фото с отдыха, на котором она в заснеженном лесу позирует в купальнике в купеле, держа в руках еловые ветки.
Данное фото напомнило подписчикам балерину Анастасию Волочкову, которая любит позировать в купальнике в бане и купелях. Некоторые из пользователей соцсети сравнили журналистку с известной балериной.
"Раскрыли внутреннюю Волочкову?", "Волочкова отдыхает", "Без шпагата не то", — написали подписчики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.