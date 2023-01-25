Психолог Метелина объяснила, почему Басков, Лазарев и Киркоров останутся "вечными холостяками"

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина рассказала Pravda.Ru о том, почему некоторые представители российского шоу-бизнеса до сих пор не обзавелись семьями и предпочитают оставаться в статусе "вечного холостяка".

В качестве примера, специалист проанализировала отношения Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Павла Дурова, Димы Билана и Сергея Бурунова. Метелина отметила, что известные люди, имеют определённые представления о том, какова женщина его мечты. А в течение жизни понимают, что идеалов не существует, потому что они сами не идеальны. Поэтому выбирают то, что максимально близко к их возможностям и соответствует каким-то представлениям о том, какой должна быть "идеальная женщина".

"Что касается людей известных, избалованных вниманием, деньгами и успехом, то там достаточно силён дух нарциссизма. Он есть именно у завзятых и известных холостяков. Этим людям свойственны такие вещи как идеализация и обесценивание", — сказала психолог.

Метелина заявила, что звёздные холостяки, безусловно, влюбляются в каких-то женщин и наделяют их качествами, которых у них нет. А после падения образа своего кумира, разочаровываются в партнерше и оставляют её.

"Это длиться час, день, неделя, месяц, может быть, год, но вряд ли больше. Потому что той женщины, которую они считают достойной себя или которая сможет удовлетворить их потребности отвечать их запросам не существует", — подытожила эксперт в беседе с Pravda. Ru

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