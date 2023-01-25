Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, рассказала, какая волна ненависти на неё обрушилась из-за её протестов против СВО.
Уехавшая в Литву исполнительница песни "Русский ковчег" рассказала, что "волна праведного хейта" обрушилась на неё за два дня до признания её иноагентом.
"Куча статей в Z-пабликах, которые раньше почти на меня не обращали внимания, и сюжеты по ТВ, и исписанные двери моей квартиры", — написала певица в своём микроблоге, отметив, что подобные способы проявления ненависти уже встречались в истории.
Гырдымова заявила, что ей удалось собрать гуманитарную помощь украинцам на сумму более ста тысяч евро.
Певица заверила, что уже не обращает внимания на выпады в её сторону.
"Первая секунда — сердце уходит в пятки, как кипятком облили", — поделилась переживаниями Елизавета, отметив, что предыдущие 10 месяцев были для неё непростыми.
Ранее Елизавета Гырдымова ответила на нападки патриотов.
*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов от 20.01.23
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