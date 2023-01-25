Певица Монеточка* пожаловалась на исписанные двери своей квартиры: "Как кипятком облили"

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, рассказала, какая волна ненависти на неё обрушилась из-за её протестов против СВО.

Уехавшая в Литву исполнительница песни "Русский ковчег" рассказала, что "волна праведного хейта" обрушилась на неё за два дня до признания её иноагентом.

"Куча статей в Z-пабликах, которые раньше почти на меня не обращали внимания, и сюжеты по ТВ, и исписанные двери моей квартиры", — написала певица в своём микроблоге, отметив, что подобные способы проявления ненависти уже встречались в истории.

Гырдымова заявила, что ей удалось собрать гуманитарную помощь украинцам на сумму более ста тысяч евро.

Певица заверила, что уже не обращает внимания на выпады в её сторону.

"Первая секунда — сердце уходит в пятки, как кипятком облили", — поделилась переживаниями Елизавета, отметив, что предыдущие 10 месяцев были для неё непростыми.

Ранее Елизавета Гырдымова ответила на нападки патриотов.

*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов от 20.01.23

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