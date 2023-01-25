Певица Ваенга заявила, что Владимир Путин поёт лучше Ольги Бузовой

Российская певица Елена Ваенга в эфире YouTube-шоу "Макарена" заявила о том, что Владимир Путин очень хорошо поёт песни. Исполнительница отметила, что президент России талантливее некоторых современных исполнителей с миллионной аудиторией.

Ваенга рассказала, что больше всего она запомнила тот момент, когда Путин пел песни. Тогда исполнительница хита "Желаю" осознала, что Владимир Владимирович намного талантливее певицы Ольги Бузовой.

"Я вам больше скажу: он намного талантливее Ольги. Он вообще просто умеет петь и умеет ещё играть", — сказала Ваенга.

Певица подчеркнула, что ей было особенно приятно исполнять композиции, которые до этого пел президент РФ.

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