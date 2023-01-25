Певица Ани Лорак поделилась видео в Сети и показала идеальную фигуру

Украинская певица Ани Лорак после начала спецоперации на Украине пропала из социальных сетей и не стала высказываться о политической ситуации. Только под конец года артистка появилась в Москве, выступив на фестивале "Песня года".

Лорак постепенно начала делиться с поклонниками моментами из своей жизни. Певица опубликовала видео в Сети, где спела песню, устроив мини-концерт. Она надела кофту с открытым декольте и модные брюки с высокой посадкой. Поклонники отметили, что образ идеально подчеркнул фигуру Ани Лорак.

"Каролина, мы так скучали по вам. Вы невероятная!" "Это было так чувственно" "Какая у вас талия" "Очень похудели", — стали писать подписчики.

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