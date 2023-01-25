Поклонники заподозрили известную певицу Лену Темникову в беременности.
По словам концертного директора певицы Табриза Шахиди, Темникова в настоящее время в основном выступает на частных мероприятиях, а также работает над выходом нового альбома.
Последнее видео с участием Лены Темниковой, опубликованное в соцсетях, было снято на выступлении артистки в Астане. Пользователи Сети рассмотрели на кадрах округлившийся живот певицы. Однако сама Темникова официально не комментировала слухи о её второй беременности.
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