Лену Темникову заподозрили во второй беременности: Виден округлившийся живот

Поклонники заподозрили известную певицу Лену Темникову в беременности.

В последнее время Лена Темникова редко появляется на публике, почти не выступает на большой сцене, а также не дает интервью. Всё это послужило поводом для появления слухов о беременности исполнительницы.

По словам концертного директора певицы Табриза Шахиди, Темникова в настоящее время в основном выступает на частных мероприятиях, а также работает над выходом нового альбома.

Последнее видео с участием Лены Темниковой, опубликованное в соцсетях, было снято на выступлении артистки в Астане. Пользователи Сети рассмотрели на кадрах округлившийся живот певицы. Однако сама Темникова официально не комментировала слухи о её второй беременности.

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