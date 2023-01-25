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Певец Филипп Киркоров высказался о своей личной жизни и непристойных предложениях от женщин

Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал многочисленные слухи о его личной жизни. Артист отметил, что за долгие годы работы в шоу-бизнесе о нём ходило много сплетен и домыслов.

Певец Филипп Киркоров высказался о своей личной жизни и непристойных предложениях от женщин

Киркоров сообщил, что всегда воздерживался от случайных связей и вступал в отношения только по обоюдному согласию. Также певец отметил, ему давно не поступало непристойных предложений от обеспеченных женщин, так как все знают его резкую реакцию на подобные выходки.

"Мне боятся делать подобные предложения, потому что я же сразу в репу даю. Все непристойности, которые приписывают мне, пусть остаются на языках тех, кто об этом говорит. Мне абсолютно всё равно. За время своей карьеры что я только о себе не слышал! Обо мне плохо говорят те, у кого нет дел. А тем, кто занимается делом, не до меня", — сказал Филипп Киркоров в беседе с порталом PROZVEZD.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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