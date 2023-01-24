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Волочкова заявила, что «ушаты помоев» льются на неё незаслуженно

Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как она относится к хейтерам.

Волочкова заявила, что «ушаты помоев» льются на неё незаслуженно

По словам Волочковой, на неё льются целые "ушаты помоев", однако вовсе незаслуженно. Тем не менее знаменитость понимает, почему она получает в свой адрес столько негативных комментариев.

"Я понимаю, почему от меня не могут отстать. Потому что без меня скучно. И моя жизнь, конечно же, ярче, чем жизнь кошёлок из трущоб. Но я не держу зла за эту ничем не заслуженную критику в свой адрес", — рассказала Анастасия Волочкова в интервью "Общественной службе новостей".

Балерина отметила, что с таким количеством негатива справится не каждый, потому что все обсуждают буквально каждое её действие.

Волочкова также добавила, что её знаменитый шпагат постоянно будоражит публику, потому что многие сами так не могут. Однако это не остановит её и дальше демонстрировать свой шпагат, подчеркнула балерина. Также знаменитость пожелала всем любви, счастья и дойти до спортзала.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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