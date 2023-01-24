Марина Анисина напомнила о себе после взывающего танца Джигурды с Волочковой

Пока пользователи социальных сетей активно обсуждают кадры с танцами Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой жена актера Марина Анисина отпраздновала день рождения их дочери.

В то время, как пользователи социальных сетей активно обсуждают видео с вызывающим танцем Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды его жена, фигуристка Марина Анисина, опубликовала пост, в котором поздравила их дочь Эву-Владу Крист с 13-летием.

В посте Анисина опубликовала сразу несколько совместных фото с детьми и Никитой Джигурдой. Пользователи соцсети очень удивились подобному поведению спортсменки. В комментариях некоторые из них отметили, что у них с мужем "высокие отношения".

Похоже, Марина Анисина спокойно относится к скандальным выходкам своего мужа. Также стоит отметить, что ранее сама Анастасия Волочкова заявляла, что жена Джигурды благословила их "на эпатажные истории".

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