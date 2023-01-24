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Ида Галич призналась, что ей пришлось делать кесарево из-за опухоли

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая и блогер Ида Галич рассказала в своём Telegram-канале, почему ей пришлось делать кесарево сечение.

По словам Галич, на момент родов у нее была опухоль — миома, которая осложняла процесс родов. По этой причине ей пришлось отказаться от естественных родов. Более того, блогер предположила, что именно в этой связи малыш не мог перевернуться. Ведущая также добавила, что она ни о чем не жалеет, ведь "так распорядилась судьба".

По мнению Галич, ей очень повезло с доктором. Её врач "не стала деть из опухоли трагедию" и разрешила девушке продолжать заниматься карьерой и путешествовать.

"Помню, как однажды на второй день после операции, я забыла, что у меня КС, и как чихнула со всей дури! Весь медицинский персонал тогда слетелся на мои крики" — рассказала блогер. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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