Марина Анисина показала подросшую дочь от Никиты Джигурды

Российская фигуристка Марина Анисина показала подросшую дочь Эву-Владу от актёра Никиты Джигурды, публично поздравив ее с 13-летием.

Никита Джигурда с дочерью Эвой-Владой

23 января дочери Марины Анисиной и Никиты Джигурды исполнилось 13 лет. В честь Дня рождения Эвы-Влады Анисина опубликовала пост в своей социальной сети, в котором поделилась семейными снимками.

"С днем рождения, наша богиня, красавица Эва-Влада Крист! Люблю тебя моя дорогая доченька", — написала фигуристка.

В комментариях к посту пользователи соцсети восхитились красотой подросшей дочери знаменитой пары: "Какая красивая именинница", "Вылитая мама", "Необыкновенная Эва-Влада", "Совсем взрослая стала", "Очень на маму похожа", "Какая красотка".

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