Юрий Лоза: артистам не нужно толкаться на передовой, они могут стать целями ВСУ

Любой концерт, организованный на передовой, становится целью для ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский и советский исполнитель, поэт, композитор, блогер Юрий Лоза, комментируя в интервью Pravda.Ru отказ знаменитостей от выступлений в зоне проведения спецоперации.

По его словам, песни действительно помогают поддерживать боевой настрой. В качестве примера он привёл патриотические хиты исполнителя SHAMAN "Встанем" и "Я русский". Как пояснил Лоза, такие композиции необходимы во время специальной военной операции.

При этом собеседник издания подчеркнул: артисты опасаются ехать на передовую и поддерживать российских бойцов, ведь они знают, что в распоряжении ВСУ есть дальнобойное оружие.

"Сейчас любой концерт на передовой — это мишень, цель. Поэтому приближаться с концертами туда неправильно. С помощью дальнобойного оборудования можно произвести абсолютно точный выстрел в нужную точку. Я выступаю за концерты, которые проводятся на большом расстоянии от передовой. Это госпитали, места сборов военных. Не надо артистам толкаться на передовой и мешать солдатам, им нужно помочь здесь", — считает исполнитель.

Он также добавил, что для российских военнослужащих можно устраивать онлайн-концерты, поднимающие боевой дух.