Автор фронтовой песни "333" Ванюшкин похвалил творчество певца SHAMANа

Подполковник спецназа ФСИН в отставке и автор фронтовой песни "333" Александр Ванюшкин прокомментировал творчество молодого артиста SHAMANа. Ярослав Дронов после начала спецоперации на Украине поддерживает ВС РФ и выпускает патриотические хиты.

Ванюшкин заявил, что поражён талантом Дронова и поблагодарил его за стремление поддерживать патриотический дух армии России.

"Он молодец. Поддерживаю его. Хорошо, что среди молодежи появляются люди, исполняющие патриотические песни. Песни у него хорошие, мне очень нравится "Встанем", — сказал Ванюшкин.

Александр Ванюшкин написал песню "333", название которой на языке военных означает команду "Огонь!". Его фронтовая песня стала настоящим хитом, который исполняют все мобилизованные на СВО бойцы.

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