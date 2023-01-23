Врач Егорова рассказала о процедурах, которые помогают Алле Пугачёвой сохранять моложавость

Врач дерматолог Татьяна Егорова прокомментировала моложавый внешний вид 73-летней Аллы Пугачёвой. Специалист в беседе с изданием Pravda.Ru отметила, что Примадонна пользуется большим спектром услуг разных специалистов.

"У неё личные доктора, которые всё делают так, как нужно", — отметила эксперт.

Косметолог заявила, что Пугачёва уже неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Более того, Примадонна постоянно работает с косметологами над качеством кожи. Биоревитализация, мезотерапия, плазмолифтинг, филлеры и увеличение губ, перечисляет дерматолог.

"У неё комплекс, полный спектр, безусловно. Все женщины к этому прибегают после определённого возраста", — сказала Егорова в беседе с Pravda. Ru.

Егорова считает, что Алла Борисовна также не гнушается использовать народные средства, например, натуральные маски для лица.

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