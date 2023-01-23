Рудченко: россияне навсегда простились с Аллой Пугачёвой, которая пожелала остаться в Израиле

После отъезда Аллы Пугачёвой из России прошёл почти целый год. После начала СВО на Украине певица вместе с семьёй переехала в Израиль, где негативно высказывалась в сторону соотечественников и властей страны.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что многие поклонники Примадонны уже простились с ней и не надеяться на её возвращение в Россию. Более того критик отметил, что сама Пугачёва "сжигает все мосты", потому что твёрдо решила остаться жить в Израиле.

"Поклонники могут либо об этом просто забыть, либо не связывать с ней, а слушать её творчество. Потому что её музыка, если говорить о профессионализме, она хорошая, а сам по себе человек изменился. Я думаю, Алла Борисовна и не собирается возвращаться. Сжигает мосты, остаётся в Израиле", — поделился критик в беседе с PopCornNews.

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