Невестка Маргариты Тереховой Татьяна сообщила о состоянии здоровья тяжелобольной актрисы

Татьяна Найник в эфире шоу "Звёзды сошлись" рассказала о состоянии здоровья тяжелобольной актрисы Маргариты Тереховой. 80-летняя артистка последние десять лет борется с Альцгеймером.

Невестка актрисы рассказала, что за Тереховой ухаживает её дочь Анна. Больная артистка практически не ходит и живёт в отдельной комнате.

Найник отметила, что её состояние остаётся тяжёлым, но семья рада, что у Тереховой нет осложнений и развития болезни.

"Аня — лучшая дочь на свете. Дай Бог всем таких дочерей. Сейчас её мама чувствует себя хорошо. Хорошо — это значит стабильно", — пояснила невестка.

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