76-летняя Клара Новикова завела роман с молодым возлюбленным: "Я его воспитываю"

76-летняя российская юмористка Клара Новикова публично поделилась подробностями романа с молодым избранником.

Во время творческого вечера, который накануне прошёл в Москве, Клара Новикова сообщила о новом романе. Она не скрывает, что в течение жизни у неё было много достойных мужчин, и сейчас у нее есть возлюбленный. Более того, избранник оказался моложе артистки.

"Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю", — поделилась Клара Новикова.

Неожиданное признание юмористки зрители поддержали аплодисментами. Тем временем Новикова продолжила, рассказав, что иногда попадает в неловкие ситуации с новым мужчиной. Например, однажды в супермаркете на кассе, когда они с молодым возлюбленным кокетничали, кассир попросил у Новиковой пенсионное удостоверение.

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