Лолита взяла паузу в карьере и покинула Россию

Известная российская певица Лолита Милявская решила взять паузу в карьере и уехать и страны.

Лолита Милявская

Ранее стало известно, что Лолита отправилась в Болгарию, куда прошлой весной перевезла свою дочь и мать. Артистка заявила, что берёт временную паузу в творчестве, чтобы уделить время семье.

По словам певицы, в отпуске она будет не только отдыхать, но и выполнять работу по дому. Лолита признается, что в домашней обстановке она чувствует себя гораздо лучше.

"Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и всё, что надо для творческого отпуска без песен", — поделилась Лолита в своем Telegram-канале.

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