Известная российская певица Лолита Милявская решила взять паузу в карьере и уехать и страны.
Ранее стало известно, что Лолита отправилась в Болгарию, куда прошлой весной перевезла свою дочь и мать. Артистка заявила, что берёт временную паузу в творчестве, чтобы уделить время семье.
По словам певицы, в отпуске она будет не только отдыхать, но и выполнять работу по дому. Лолита признается, что в домашней обстановке она чувствует себя гораздо лучше.
"Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и всё, что надо для творческого отпуска без песен", — поделилась Лолита в своем Telegram-канале.
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