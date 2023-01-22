Николай Расторгуев заявил, что песня SHAMANа "Встанем" является гимном для ВС РФ на СВО

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев высказался о творчестве певца SHAMANa. Артист заявил, что в репертуаре исполнителя есть песня, которая является гимном для ВС РФ по время СВО на Украине.

Расторгует считает, что композиция Ярослава Дронова "Встанем" очень помогает российским солдатам поддерживать боевой дух. Певец отметил, что на передовой очень популярны все современные патриотические композиции и песни военных лет, которые российские военнослужащие слушают с удовольствием.

"На мой взгляд, сегодня гимном спецоперации можно считать песню SHAMANа "Встанем", которая как никакая другая отражает моральный дух наших военных", — говорит певец в беседе с порталом АИФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.