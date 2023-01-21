Певец Прохор Шаляпин пожаловался на критику со стороны русских мужчин

Певец Прохор Шаляпин посетил мероприятие по случаю дня рождения бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой. Во время праздника шоумен пообщался с журналистами и прокомментировал критику россиян в его сторону.

По словам Шаляпина многие недоброжелатели ему завидуют и не могут простить роскошную жизнь. Певец заявил, что в Сети ему часто пишут мужчины и посылают его в армию, а женщины просят остепениться. Шоумен отметил, что привык к критике и не обращает внимания на многочисленных хейтеров.

"Постоянно пишут, что я такой-сякой, меня надо отправить в армию служить. Я понимаю, что старших мужчин задевает то, что возраст ушёл, я ухаживаю за собой и, конечно, мой свободный образ жизни. Они смотрят на меня молодого, и их это ужасно бесит. Много оскорблений прилетает от стареющих, никчёмных мужчин", — сказал Шаляпин.

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