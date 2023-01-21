Бородина об интервью Оскара Кучеры: "Нас всегда пытаются сделать идиотами"

Ксения Бородина заступилась за Оскара Кучеру после его нашумевшего интервью Юрию Дудю*. Телеведущая считает, что её коллега просто искал ответы на мучавшие его вопросы.

Видео с беседой Оскара Кучеры с Дудём стало вирусным. Интернет-пользователи пишут, что журналист просто "размазал" своего гостя.

Такой подход к интервью показался Ксении Бородиной неприемлемым. Ведущая "Дома-2" отметила, что Кучера не подкован в политических вопросах.

"Непонятно, вроде пришёл человек, а тут как г…… намазали, тогда смысл было звать! Пришёл в шортах и в футболке, такой как к себе домой, с другом на кухне поговорить, а что вышло?!" — написала Бородина в своём микроблоге.

Она отметила, что Кучера, как и все в России, хочет разобраться "в ужасе".

Ксения похвалила экс-ведущего "Муз-ТВ" за то, что он не испугался и пошёл на интервью.

"Выступил как патриот своей страны. Как человек! Такие диалоги как были у него, такие диалоги почти у всех страны на кухне! Но нас всегда пытаются сделать идиотами. Все умные, кроме нас!" — выразила своё мнение Бородина.

Ранее актёр Алексей Панин заявил, что Кучера поддерживает спецоперацию на Украине, так как ему это выгодно.

*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.