Лена Миро неожиданно поддержала мечтающую о большой полной семье Барановскую

Известный блогер Лена Миро неожиданно для всех выразила поддержку телеведущей Юлии Барановской, а не стала язвить, как она это обычно делает.

Барановская посетовала, что трое её детей уже большие, и она хотела бы в четвёртый раз стать мамой, добавив при этом, что ребёнок должен расти в полной семье, и у него, кроме матери, должен быть ещё и отец.

Блогер предложила как-то помочь Барановской, аргументировав свой призыв тем, что взгляды у телеведущей правильные, и вообще "баба она ещё ничего".

"Это правильно, чтобы мама, папа. Не как в прошлый раз, когда не взяли замуж. Вот и ноет Юлька в свои 42 года. У детей своя жизнь, у Аршавина тоже. Что делать Барановской? Где найти мужа? Как хоть раз все-таки выйти замуж? Давайте поможем Юльке, баба-то она еще ничего", — написала Миро в своем "ЖЖ".

У Барановской трое детей, родившихся в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Несмотря на долгий союз, телеведущая и спортсмен так и не расписались в ЗАГСе.

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