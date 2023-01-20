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53-летняя певица Татьяна Буланова заявила о готовности родить в третий раз

Шоу-бизнес

53-летняя известная российская певица Татьяна Буланова рассказала о планах на свою личную жизнь.

53-летняя певица Татьяна Буланова заявила о готовности родить в третий раз

По словам Татьяны Булановой, она счастлива в новых отношениях с бывшим теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым. В середине ноября прошлого года мужчина сделал певице предложение. Свадьбу пара планирует сыграть этим летом, а пока Буланова задумывается над рождением ещё одного ребёнка.

Певица призналась, что готова была только к первому ребёнку, поскольку в этом видела женский долг. Сейчас артистка руководствуется другими принципами. Буланова уточнила, что ребёнка необходимо воспитать и дать соответствующее образование.

"Если честно, я была психологически готова только к первому ребёнку. Тогда я понимала, что должна исполнить свой какой-то женский долг — родить ребёнка", — приводит слова знаменитости "Вокруг ТВ".

Также Татьяна Буланова добавила, что в случае необходимости наследника может выносить и родить суррогатная мать.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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