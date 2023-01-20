Тина Канделаки подключила Россию к поискам мужа для 37-летней Ольги Бузовой

Телеведущая Тина Канделаки поздравила с днём рождения певицу Ольгу Бузову. Продюсер призналась, что уважает и любит артистку за её трудолюбие.

Канделаки рассказала об участии певицы в шоу "Конфетка" на телеканале ТНТ и отметила, что во время съёмок Бузова сорвала голос, но это не помешало ей закончить работу.

Журналистка пожелала экс-ведущей "Дома-2" успехов в работе и творчестве. Она выразила уверенность, что Бузова обязательно встретит своего принца. Канделаки отметила, что мужа для неё ищёт вся страна.

"Оля, тебя любят и ненавидят, критикуют и хвалят. Единственное, с чем никто не может поспорить — с твоим невероятным трудолюбием. С днём рождения, Королева!" — написала Канделаки.

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