Юрист: долг за неуплату ЖКУ у Ольги Бузовой появился не просто так

Появившийся у певицы Ольги Бузовой долг за неуплату ЖКУ в размере 43,5 тысячи рублей появился не случайно, уверен юрист Юрий Капштык.

Эксперт убеждён, что при помощи долга телеведущая хочет привлечь к своей особе дополнительное внимание.

Юрист напомнил, что Бузова не могла быть не осведомлена о своей задолженности с тех самых пор, как она достигла 10 тысяч рублей, а значит, история с долгом была предана огласке намеренно с целью пиара.

"Существует еще такой момент: даже если она задержала платеж, то она использовала эту ситуацию для себя. Потому что привлечение внимания к своей персоне, независимо от того, как это происходит, — это один из законов пиара", — объяснил Капштык в беседе со "Словом и Делом".

Известно, что управляющая компания Бузовой подала в суд на звезду по поводу имеющейся у неё задолженности ещё летом. Суд был проигран, потому что Бузова не него не явилась, а её задолженность с тех пор так и остаётся неоплаченной.

Известно, что дело о долге Бузовой попало в исполнительное производство в декабре, однако дальнейшие действия судебными приставами пока не предпринимались. Однако дело тут не в том, что должник — знаменитость, а в том, что таковы особенности документооборота, добавил эксперт.

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