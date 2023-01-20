Елена Малышева подверглась хейту из-за передачи об умственно отсталых детях: "Я никого лично не называла кретинами"

Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева подверглась критике в соцсетях из-за выпуска программы "Жить здорово!".

В одном из последних выпусков программы "Жить здорово!" был поднят вопрос рождения умственно отсталых детей. В частности, ведущие рассказывали о причинах такого эндокринного заболевания, как "кретинизм".

В эфире Малышева назвала людей, рожденных с таким диагнозом, "кретинами", подчеркнув, это медицинский термин. Тем не менее ведущая подверглась сильной критике в соцсетях. Некоторые комментарии довели её до слёз.

В ответ на негативную реакцию Малышева призвала пользователей Сети внимательно посмотреть выпуск, прежде чем делать выводы. По словам ведущей, она никого не хотела обидеть.

"Мне жаль, что вы так обо мне думаете. Я тоже мама и бабушка. <…> В программе не было детей с аутизмом. Я никого лично не называла кретинами. Посмотрите программу", — оправдалась Малышева.

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