Наташа Королёва и Игорь Николаев воссоединились в эфире телепередачи "Сегодня вечером"

Наташа Королёва и Игорь Николаев приняли совместное участие в съёмках программы "Сегодня Вечером".

В 90-е Наташа Королёва и Игорь Николаев были яркой звёздной парой. Однако в 2000-х их брак распался. Поклонники не могли в это поверить. Причиной развода, по словам Королёвой, стала измена Николаева. После расставания Наташа Королёва вышла замуж за танцора Сергея Глушко, а Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой, которая младше его на 22 года.

На днях Королёва и Николаев появились вместе на съёмках передачи "Сегодня Вечером". Певица удивила зрителей откровенным платьем с глубоким декольте, которое, по мнению поклонников, вскружило Николаеву голову. Все это породило в Интернете новый повод для обсуждения, пишет "Экспресс Газета".

"Как он смотрит на неё, чувства явно никуда не ушли", "Между ними электричество", "Самая любимая парочка", "Может, дадут друг другу ещё один шанс", — рассуждают пользователи Сети.

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