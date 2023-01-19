Алексей Панин уверен, что Оскар Кучера поддерживает спецоперацию на Украине ради денег, в отличие от искренне настроенных Ивана Охлобыстина и Дмитрия Певцова.
Панин рассказал, что когда Кучера работал на Муз-ТВ, у него была фабрика по производству пищевой плёнки. Звезда фильма "Жмурки" считает, что Кучера всегда всё делал ради денег.
Актёр уверен, что в интервью Юрию Дудю* Кучера пытался следовать принципу "и нашим и вашим".
"Если бы политика партии и правительства была иная, он бы говорил совсем другие вещи", — выразил своё мнение Панин.
Артист уверен, что среди сторонников СВО в России много искренне убеждённых людей.
"У Дмитрия Певцова кукушка уехала, поэтому он искренен. Иван Охлобыстин на 80% искренен", — поделился своими мыслями Панин.
Актёр, проживающий в Испании, считает, что Кучера поменяет своё мнение, как только в России что-то изменится.
"Кучера будет первый кричать: "Ой, я же не знал, меня обманули", — сказал Панин.
Ранее актёр Оскар Кучера осудил Илью Прусикина за катание на скейтборде-кресте.
*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.
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