Панин заявил, что Оскар Кучера поддерживает СВО ради денег: Первый будет кричать: "Я не знал"

Алексей Панин уверен, что Оскар Кучера поддерживает спецоперацию на Украине ради денег, в отличие от искренне настроенных Ивана Охлобыстина и Дмитрия Певцова.

Панин рассказал, что когда Кучера работал на Муз-ТВ, у него была фабрика по производству пищевой плёнки. Звезда фильма "Жмурки" считает, что Кучера всегда всё делал ради денег.

Актёр уверен, что в интервью Юрию Дудю* Кучера пытался следовать принципу "и нашим и вашим".

"Если бы политика партии и правительства была иная, он бы говорил совсем другие вещи", — выразил своё мнение Панин.

Артист уверен, что среди сторонников СВО в России много искренне убеждённых людей.

"У Дмитрия Певцова кукушка уехала, поэтому он искренен. Иван Охлобыстин на 80% искренен", — поделился своими мыслями Панин.

Актёр, проживающий в Испании, считает, что Кучера поменяет своё мнение, как только в России что-то изменится.

"Кучера будет первый кричать: "Ой, я же не знал, меня обманули", — сказал Панин.

Ранее актёр Оскар Кучера осудил Илью Прусикина за катание на скейтборде-кресте.

*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.

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