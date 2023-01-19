Прохор Шаляпин рассказал, как его выступление вырезали из шоу Якубовича «Поле чудес»

Певец Прохор Шаляпин рассказал своим поклонникам, что его часто вырезают из телешоу.

В своих социальных сетях артист вспомнил, как несколько лет назад его выступление исчезло из выпуска "Поле чудес" на Первом канале.

"Я спел там песню "Богиня". Меня сами пригласили и сами выбрали песню, но при финальном монтаже вырезали", — отметил Шаляпин.

Он также подчеркнул, что часто сталкивался с подобным отношением к себе со стороны телевизионщиков.

По мнению артиста, это связано не с недостатком таланта, а его репертуаром. Ведь свою карьеру Шаляпин всегда строил на народных песнях.

Прохор выразил надежду, что федеральные каналы поменяют свое отношение к жанру, в котором он работает, и начнут чаще приглашать в эфир артистов, поющих под народные мотивы.

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