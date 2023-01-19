Названа истинная причина госпитализации Ларисы Удовиченко

Стала известна причина госпитализации российской актрисы Ларисы Удовиченко.

Лариса Удовиченко

Ранее СМИ сообщали о срочной госпитализации Ларисы Удовиченко из-за перелома позвоночника. Истинную причину пребывания артистки в больнице раскрыл ТАСС ее друг, актёр Эвклид Кюрдзидис. По его словам, Удовиченко в декабре 2022 года перенесла операцию на позвоночнике.

"Операция прошла успешно. Сейчас она проходит курс реабилитации", — рассказал изданию актёр.

Также эту информацию подтвердила ТАСС директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина. В настоящее время Лариса Удовиченко находится дома, уточнила она.

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