Продюсер Иосиф Пригожин устроил бунт редакции на шоу "Звёзды сошлись"

Известный продюсер Иосиф Пригожин с недавних пор ведёт программу на телеканале НТВ "Звёзды сошлись". Ведущий неоднократно разговаривал с руководством и редакцией шоу для того, что изменить её формат.

В беседе с информационным порталом Blitz+ Пригожин отметил, что телешоу остановилось на уровне трёхлетней давности, когда ещё ведущим был Оскар Кучера. Бывший телеведущий не выполнял требований редакции и не задавал острых вопросов гостям.

Пригожин намерен провести "реформу" в "Звёзды сошлись", но без разногласий и ссор с руководством канала.

"Я выполняю поставленную передо мной задачу. Но не всегда подсказки редакторов применяю на практике. Они порой не соответствуют моему видению каких-то вещей", — сказал Пригожин.

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