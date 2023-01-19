Участники "А’Студио" заявили, что Алла Пугачёва помогала им пробиться на сцене

Солисты группы "А'Студио" Кети Топурия и Байгали Серкебаев в эфире Youtube-шоу Армара Давлетярова признались, что благодаря Алле Пугачёвой они стали популярными. Примадонна помогала коллективу пробиться на большую сцену.

Серкебаев рассказал, во время становления группы Алла Борисовна чуть ли не за руку водила их по кабинетам и представляла руководителям как "лучших ребят и музыкантов". По словам лидера группы, они добились быстрого расположения на российской сцене именно из-за помощи Пугачёвой.

"У нас была шикарная, прекрасная связь с Аллой Борисовной, которая привела нас на телевидение и сказала: вот эта группа самая лучшая, её надо любить! Все посмотрели, сказали: хорошо, Алла Борисовна, но они же из Казахстана! Она им говорит: а вы представьте, что они японцы. Мы всё равно бы пробились, но не так быстро, если бы не такая удача", — заявил фронтмен в ходе беседы.

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