Shot: Генпрокуратура РФ намерена конфисковать у певицы Монеточки квартиру в пользу СВО

На концерте в Литве во время выступления певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выкрикивала националистические лозунги. В адрес Генпрокуратуры РФ направлены документы, необходимые для признания звезды иноагентом. Инициаторы обращения хотят отобрать у певицы все денежные средства от продажи московской квартиры и передать их на нужды военных в зоне спецоперации. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot.

Автором инициативы является глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Напоминаем, Монеточка покинула РФ после начала СВО. В январе она стала обладательницей квартиры в центре Москвы. В Сети появилось видео, на котором певица со сцены говорила о судьбе России и высказывала поддержку Украине и Белоруссии.

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