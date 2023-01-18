Российская участница "Мисс Вселенная" Анна Линникова боится за свою жизнь из-за угроз

Участница "Мисс Вселенная" от России Анна Линникова рассказала, что чувствует опустошение после конкурса красоты.

14 января состоялся финал 71-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который проходил в Новом Орлеане, США. Россию в этом году представляла 22-летняя Анна Линникова. Девушке удалось пройти в полуфинал, где предстала перед жюри в красном платье "Корона Российской империи", украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями.

После завершения конкурса Линникова рассказала, что столкнулась с негативной реакцией и осуждением в её адрес в интернете. Более того, девушка стала бояться за свою жизнь, читая гневные комментарии к своим публикациям в социальных сетях.

"Сейчас я чувствую тотальное опустошение: непросто, когда идет столько хейта со стороны медиа, больших блогеров, лидеров мнений, которые выкладывают мои фото со словами: "Да кто ты такая, зачем вообще поехала"", — рассказала Линникова изданию Super.

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