Яна Поплавская раскритиковала уволенного из МХТ им.Чехова Дмитрия Назарова

Актриса Яна Поплавская высказалась о творчестве Дмитрия Назарова, который вместе с супругой был уволен из МХТ имени Чехова. По её словам у актёра оказалось много времени для сочинения "поганых стихов".

Комментируя увольнение Назарова, Поплавская заявила, что "народный артист оказался антинародным", поэтому Константин Хабенский потерял терпение и вынужден был с ним расстаться. Актриса раскритиковала гражданскую позицию актёра, заявив, что он должен был уволиться сам.

"Дмитрий Назаров уволен. Но в прекрасном настроении декламирует стихи собственного сочинения. Поганые стихи, надо сказать. Было противно смотреть ролики, где Назаров с Васильевой завывают на камеру, стонут и изрыгают ненависть по отношению к России, к своим согражданам", — написала Поплавская в Telegram-канале.

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