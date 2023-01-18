Уволенный Хабенским из МХТ актёр Назаров готов к новой жизни: "Есть в этом радостное что-то"

Народный артист России, звезда телесериала "Кухня" Дмитрий Назаров впервые рассказал о планах после увольнения из Художественного театра имени А. П. Чехова.

Ранее по решению художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова Константина Хабенского из театра был уволен актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева. Эту новость бурно обсуждали как в СМИ, так и в социальных сетях.

Сам народный артист отказывается общаться с журналистами. Однако в своих соцсетях он прокомментировал ситуацию в форме стихотворения собственного сочинения, заявив, что готов к новой жизни.

"Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер, хотя ещё до поворота был этот мир и тих, и светел", — прочитал Назаров.

Напомним, в театре Дмитрий Назаров служил с 2002 года. Вместо него на сцену выйдет Анатолий Кот.

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