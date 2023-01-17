Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о том, как оправдалась перед Максимом Галкиным*.
Звезда фильма "Служебный роман" поведала, что Максим Галкин поинтересовался у неё, правда ли, что она критиковала его.
Ахеджакова заверила супруга Аллы Пугачёвой, что её имя просто использовали, а сама она никакого отношения к нападкам не имеет.
"В YouTube Максим Галкин написал: "Это вы?" Я ему как тот персонаж из Сорокина ответила: "Это не я, это не я! Меня об….ли". И вдруг я получаю такую маленькую строчку от Максима Галкина: "Вы не об….мы", — рассказал актриса в фрагменте видео, которое растиражировали в интернете.
Ранее сообщалось, что Лия Ахеджакова пожаловалась на массовые отмены спектаклей с её участием.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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