Ксения Бородина осудила ненависть в адрес покойного Кикабидзе

Телеведущая Ксения Бородина в Telegram-канале осудила критику в адрес покойного народного артиста Грузинской ССР Вахтанга Кикабидзе.

Ксения Бородина

После известия о смерти актера Ксения Бородина почтила его память в своих социальных сетях. Однако это вызвало ненависть и множество негативных реакций в комментариях. Бородина осудила подобные высказывания, заявив, что о мертвых можно говорить либо хорошо, либо никак.

"Я помню его как отличного актера, поэтому написала о его смерти и написала, что мне жаль, раздувать в комментах очередную вражду не было никакого смысла с вашей стороны!" — заявила Ксения Бородина.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе умер 15 января 2023 года в возрасте 84 лет.

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