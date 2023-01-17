Адвокат Князев заявил, кто и когда получит наследство умершей Инны Чуриковой

14 января не стало 79-летней народной артистки СССР Инны Чуриковой. Актриса скончалась в одной из столичных больниц от остановки сердца. Адвокат Андрей Князев рассказал о процедуре получения наследства родными звезды советского кино.

Первыми в очереди на получение наследства стоях её муж Глеб Панфилов и сын Иван. Князев отметил, что в течении шести месяцев они должны обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Правозащитник заявил, что если актриса не прописала в завещании конкретное физическое или юридическое лицо, то на её наследство будут претендовать родственники согласно очереди.

"Не вижу сложностей, если она не завещала что-то условному обществу защиты животных или какой-нибудь домработнице. Могут также обнаружиться внебрачные дети, но это, конечно, маловероятно", — заключил адвокат.

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