Депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков заявил, что для того, чтобы передачу "Вечерний Ургант" вернули на экраны, телеведущий Иван Ургант должен публично высказаться в положительном ключе относительно проведения спецоперации на Украине.
"Иван — это человек, который без нас, зрителей, — никто, и звать его никак. Поэтому я считаю, что Урганту необходимо с телеэкранов демонстрировать официальную поддержку спецоперации на Украине, нашего президента и народа. Он должен горбатиться на Россию", — приводит его слова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Также экс-депутат ГД предложил Владимиру Познеру вести шоу, которое могло бы называться "Вечерние Ургант и Познер".
"Пускай они вдвоём работают на экране, веселят наш народ и наших бойцов. Отрабатывают и завоевывают бонусы и очки перед россиянами и воинами", — заключил он.
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