Худяков: Урганту нужно официально поддержать СВО, чтобы вернуть своё шоу на экраны

Депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков заявил, что для того, чтобы передачу "Вечерний Ургант" вернули на экраны, телеведущий Иван Ургант должен публично высказаться в положительном ключе относительно проведения спецоперации на Украине.

"Иван — это человек, который без нас, зрителей, — никто, и звать его никак. Поэтому я считаю, что Урганту необходимо с телеэкранов демонстрировать официальную поддержку спецоперации на Украине, нашего президента и народа. Он должен горбатиться на Россию", — приводит его слова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также экс-депутат ГД предложил Владимиру Познеру вести шоу, которое могло бы называться "Вечерние Ургант и Познер".

"Пускай они вдвоём работают на экране, веселят наш народ и наших бойцов. Отрабатывают и завоевывают бонусы и очки перед россиянами и воинами", — заключил он.

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