Актриса Яна Поплавская раскритиковала юмор Максим Галкин* за границей

Актриса Яна Поплавская раскритиковала поведение и неуместные шутки Максима Галкина* на выступлении за границей. Артистка отметила, что раньше юморист был совсем другим человеком.

По словам Поплавской, пародист стал слишком эмоциональным и позволяет себе транслировать непозволительный юмор. Также актриса заявила, что всё больше убеждается в том, что в юмористе "не осталось мужского гендера".

"Максим Галкин* бесится, это хорошо видно. С жалостью смотрю, как он бьётся в падучей. Пытается хоть как-то напоминать о себе. Действительно, мужского гендера совсем не осталось", — написала Яна в своём Telegram-канале.

После начала СВО на Украине муж Аллы Пугачёвой уехал за границу, где неоднократно критиковал действия ВС РФ в соседней стране.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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