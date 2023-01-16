Варшавер: сын Инны Чуриковой Иван Панфилов не успел проститься с матерью

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил о том, что сын Народной артистки СССР Инны Чуриковой Иван Панфилов не успел проститься с матерью. Наследник артистки был в отъезде и приехал уже после смерти мамы.

По словам Варшавера, Панфилов был на новогодних каникулах, а потом улетел в Лондон. В вечер, когда Чурикова попала в больницу, родственников оповестили о тяжелом состоянии артистки и её сын вылетел в Москву.

К сожалению, единственный наследник артистки не успел проститься с ней и прибыл в больницу, когда Чурикова уже умерла от остановки сердца.

"Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых её уже не застал, не успел. Инна Михайловна сына боготворила, он её тоже очень любил. Поздний и единственный ребенок", — поделился Варшавер с изданием "МК".

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