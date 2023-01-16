Вахтанг Кикабидзе из-за проблем с почками был вынужден проходить процедуру гемодиализа

Журналистка Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале последнее интервью актёра Вахтанга Кикабидзе, который скончался в больнице Грузии 15 января.

В ходе беседы артист признался, что с возрастом у него появилось много проблем со здоровьем. Больше всего пострадали почки, поэтому Кикабидзе систематически вынужден был проходить процедуру гемодиализа.

По словам актёра, в какой-то момент ему стало очень плохо. Более того, тогда Кикабидзе попросил Бога, чтобы тот быстрее забрал его. В этом случае ему стало бы намного легче.

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