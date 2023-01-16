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Певица Ольга Орлова рассказала об ухудшении самочувствия на последних сроках беременности

Шоу-бизнес

Ольга Орлова готовится стать мамой во второй раз. Уже известно, что певица ждет девочку, которая должна родиться в феврале. Однако знаменитость на последних сроках беременности стало омрачать ухудшение самочувствия, о чем она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

У Орловой начался сильный ринит, который очень осложняет ее жизнь.

"Доброе утро, как же меня достал этот ринит! Если бы вы только знали… Кажется, что мне даже уже капли не очень помогают", — делится певица.

Однако с такой проблемой она сталкивается не первый раз. Орлова рассказала, что в ходе первой беременности, когда ждала сына Артема, у нее тоже был ринит. Заболевание прошло после родов, на что знаменитость надеется и в этот раз.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
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